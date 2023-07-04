Закон об ограничении принципа неприемлемости утвержден к первому чтению

Комиссия Кнессета по законодательству утвердила к первому чтению законопроект об ограничении принципа крайней неприемлемости. Девять депутатов комиссии проголосовали за законопроект, пять проголосовали против.

Голосованию предшествовал скандал, когда депутаты от оппозиции попытались сорвать голосование. Представители оппозиции требовали заслушать мнение адвоката Гиля Лимона, представляющего юридического советника правительства. После того, как Лимон высказался и назвал этот закон "угрозой для израильской демократии", в зале вновь начались крики. Депутаты требовали отменить голосование и начать новое обсуждение в связи с мнением юридического советника правительства, однако юрсоветник Кнессета Сагит Афик утвердила предложение главы комиссии депутата Симхи Ротмана начать голосование.

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После завершения голосования депутат Юлия Малиновская (НДИ) призвала израильтян выйти на улицы и протестовать против этого законопроекта.

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10 июля законопроект будет вынесен на голосование в первом чтении.

После голосования лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц опубликовали совместное заявление, в котором призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу не выносить законопроект на голосование. "Нетаниягу знает, что можно прийти к соглашению, которое обеспечит стабильность экономике и безопасности страны", – говорится в заявлении Лапида и Ганца.