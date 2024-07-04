Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 4 июля: бои в Шуджаийе

В ночь на 4 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, основные боевые действия этой ночью велись в северной части сектора.

На севере сектора: поступали сообщения об интенсивной перестрелке в Шуджаийе, к востоку от города Газа, а также о подрывах военными зданий в Шуджаийе, кроме того артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Шуджаийе.

В центре сектора: несколько раненых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Абу Каша в Нусейрате.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Хан-Юнисе и к востоку от Хан-Юниса; сообщалось о боях и взрывах в лагере Шабура и в центре города Рафах.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 4 июля.

В бою на севере сектора Газы за последние сутки погибли: капитан Рой Миллер, 21 год, из Герцлии, командир взвода в батальоне "Ротем" бригады "Гивати", и капитан Илай Элиша Лугаси, 21 год, из Кирьят-Шмоны, командир группы 75-го батальона бригады "Саар ми-Голан". Были тяжело ранены офицер и боец батальона "Ротем".