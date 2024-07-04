ВВС ЦАХАЛа нанесли в Газе удары по двум школам UNRWA, в которых находились штабы ХАМАСа
время публикации: 04 июля 2024 г., 16:02 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 16:07
ЦАХАЛ заявляет, что атаковал в городе Газа террористов, находившихся в школах UNRWA, которые служили штаб-квартирами ХАМАСа.
Боевой вертолет и истребители израильских ВВС нанесли удары по школе "Аль-Кахра" в Аль-Фуркане и школе "Муса" в Дарадж-Туфе.
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.
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