ЦАХАЛ: самая мощная атака "Хизбаллы" с начала войны – около 160 ракет и более 15 БПЛА за два часа

ЦАХАЛ подтверждает, что примерно с 10:00 до 12:00 4 июля из Ливана в сторону Израиля было выпущено около 160 ракет и более 15 беспилотников. По оценкам ЦАХАЛа, речь идет о самой интенсивной атаке с начала войны в октябре 2023 года.

Некоторые ракеты и БПЛА были перехвачены (точное число перехваченных целей не называется). В частности, были перехвачены ракеты, выпущенные по целям на горе Дов и БПЛА около Кацрина.

В ответ на эту атаку ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Ливане.

"Хизбалла" заявляла, что выпустила более 200 ракет и десятки ударных БПЛА в течение полутора часов по целям на севере Израиля.

Судя по публикациям в СМИ и тг-каналах "Хизбаллы", речь идет о действиях в рамках "мести" за ликвидацию ЦАХАЛом командира подразделения "Азиз" Мухаммада Наамы Насера.