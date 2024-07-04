Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны трое подозреваемых, разрушены дома двух террористов

4 июля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали троих подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Туль-Кареме, Идне, Калькилии. Конфисковано типографское оборудование, на котором печатали экстремистские материалы.

Происходили столкновения. О пострадавших с израильской стороны не сообщается.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 4150 подозреваемых в терроре, более 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

В Затаре (юго-восточней Бейт-Лехема, Палестинская автономия) были разрушены дома двух террористов – братьев Мухаммада и Хатэма Зуахара, которые 22 февраля 2024 года на 1-й трассе между Маале-Адумим и Иерусалимом застрелили Матана Эльмалиаха и ранили около десяти израильтян. Террористы были ликвидированы на месте.