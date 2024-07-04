Разрешено к публикации: трое израильтян подозреваются в убийстве боевика "Нухбы" 7 октября

В четверг, 4 июля, суд разрешил к публикации информацию о расследовании, которое ведется в отношении трех гражданских лиц. Они подозреваются в убийстве боевика "Нухбы", участвовавшего в резне 7 октября.

Сайт "Мако" пишет, что 7 октября, услышав о нападении террористов на Израиль и боях на границе с Газой, трое подозреваемых поехали на юг для оказания помощи раненым. Двое из фигурантов дела являются парамедиками, третий – демобилизовавшийся солдат ЦАХАЛа.

По версии следствия, полицейские передали подозреваемым задержанного боевика и попросили его доставить на машине "скорой помощи" к следователям ШАБАКа, находившимся от них в нескольких километрах.

Подозреваемые утверждают, что в указанном месте не оказалось следователей ШАБАКа, а были полицейские. Задержанный был передан им живым.

По версии следствия, подозреваемые сами допросили задержанного, после чего его убили. Следователи утверждают, что у них имеются доказательства издевательств над задержанным. Подозреваемые это отрицают.

Кроме того, двое из подозреваемых утверждают, что участвовали в бою с террористами, по всей видимости, воспользовавшись оружием убитых солдат или террористов. Кроме убийства "палестинца" они подозреваются в краже оружия.

Согласно сообщениям в СМИ, одному из подозреваемых предъявлено обвинение в том, что он выдавал себя за сотрудника ШАБАКа.

Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что двое из подозреваемых помещены под домашний арест с рядом ограничений, третий остается под стражей.

Отметим, что в сообщении пресс-службы правоохранительных органов не упоминается, что убитый являлся террористом, пресс-служба его называет просто "палестинцем". При этом из сообщения пресс-службы можно сделать вывод, что "палестинец" был задержан на территории Израиля в то время, когда в приграничной зоне шли бои.

Пресс-служба полиции сообщает, что суд оставил в действии запрет на публикацию любых личных данных, касающихся подозреваемых.