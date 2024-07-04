Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 4 июля, температура повысится – в основном в горных и внутренних районах – и будет выше среднесезонной. Шарав. На побережье Средиземного моря высокая влажность. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 23-34 градусов, в Тель-Авиве – 23-33, в Хайфе – 23-32, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 23-39, в Мицпе-Рамоне – 19-37, на побережье Мертвого моря – 27-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-33, в Ариэле – 24-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-35, на Голанских высотах – 20-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 40-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В пятницу – небольшой спад жары. В субботу – понижение температуры. В воскресенье – без существенных изменений.