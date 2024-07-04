Сигналы тревоги в Галилее: возможное вторжение беспилотников
время публикации: 04 июля 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 10:55
В 10:25-10:54 многократно сигналы тревоги были слышны в различных районах севера Израиля – от Верхней и Западной Галилеи до Нижней Галилеи, а также на Голанских высотах, включая Кацрин.
Предварительно: зафиксированы вторжения БПЛА из Ливана. Работает ПВО.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пока не поступало сообщений о пострадавших.
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