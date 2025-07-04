В секторе Газы погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб сержант Асаф Замир, 19 лет, из Димоны, танкист 53-го батальона 188-й бригады "Барак".

В том же бою, в котором погиб Асаф Замир, были тяжело ранены двое бойцов 53-го батальона 188-й бригады "Барак".

Несколькими часами ранее было сообщено, что в ходе боевых действий на севере сектора Газы погиб сержант Яир Элиягу, 19 лет, из Эзера, боец инженерного подразделения Северной бригады дивизии Газы.

Яир погиб в результате аварии, в ходе которой единица тяжелой инженерной техники провалилась в яму и при падении задела другое инженерное средство, которым он управлял.

Июнь стал самым кровопролитным месяцем за последний год: в секторе Газы погиб 21 военнослужащий Армии обороны Израиля.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 883 военнослужащих ЦАХАЛа.