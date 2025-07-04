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Израиль

Адвокат, скрывшийся с места смертельного ДТП, признан виновным в причинении смерти по халатности

ДТП
Судебные решения
время публикации: 04 июля 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 07:48
Адвокат, скрывшийся с места смертельного ДТП, признан виновным в причинении смерти по халатности
Пресс-служба МАДА

Хайфский окружной суд признал адвоката Рафу Асалана виновным в причинении смерти по халатности, неоказании помощи пострадавшим, нанесении тяжелых увечий и создании помех следствию.

В феврале 2022 года Асалан, находясь за рулем автомобиля Kia Sportage, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Hyundai. В результате аварии погибла лейтенант ЦАХАЛа Амит Итах, а находившиеся вместе с ней в автомобиле Ям Радкер и Шахар Кехила получили тяжелые травмы.

Асалан скрылся с места аварии, не оказав помощь пострадавшим и не вызвав спасателей, а несколько часов спустя прислал своего брата, уговорив его взять на себя вину за ДТП. Сам Асалан бежал на территорию Палестинской автономии и сдался правоохранительным органам только через месяц после аварии.

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