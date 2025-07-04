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Израиль

ДТП в Негеве, тяжело травмирован мотоциклист

Мада
ДТП
Негев
время публикации: 04 июля 2025 г., 02:27 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 05:33
ДТП в Негеве, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

В ночь на 4 июля на 25-м шоссе недалеко от перекрестка Арара в Негеве столкнулись мотоцикл и грузовик. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 25 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Он в стабильно тяжелом состоянии, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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