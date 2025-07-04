ЦАХАЛ ликвидировал террориста Касема Салаха аль-Хусейни, связанного с иранским подразделением "Кудс"
время публикации: 04 июля 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 19:18
ЦАХАЛ сообщил, что 3 июля на юге Ливана, в районе деревни Кфар-Сила, был ликвидирован террорист Касем Салах аль-Хусейни, связанный с иранским подразделением "Кудс".
ВВС ЦАХАЛа действовали под разведывательным руководством службы общей безопасности (ШАБАК), Северного командования и военной разведки (АМАН).
Аль-Хусейни, осуществляя контакты с ливанскими и сирийскими торговцами оружием, способствовал попыткам контрабанды оружия в Израиль для осуществления террористических атак.