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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал террориста Касема Салаха аль-Хусейни, связанного с иранским подразделением "Кудс"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 июля 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 19:18
ЦАХАЛ ликвидировал террориста Касема Салаха аль-Хусейни, связанного с иранским подразделением "Кудс"
AP Photo/Hassan Ammar

ЦАХАЛ сообщил, что 3 июля на юге Ливана, в районе деревни Кфар-Сила, был ликвидирован террорист Касем Салах аль-Хусейни, связанный с иранским подразделением "Кудс".

ВВС ЦАХАЛа действовали под разведывательным руководством службы общей безопасности (ШАБАК), Северного командования и военной разведки (АМАН).

Аль-Хусейни, осуществляя контакты с ливанскими и сирийскими торговцами оружием, способствовал попыткам контрабанды оружия в Израиль для осуществления террористических атак.

Израиль
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