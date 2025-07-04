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Израиль

За последнюю неделю силы ЦАХАЛа ликвидировали более 100 террористов

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 июля 2025 г., 21:32 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 22:00
За последнюю неделю силы ЦАХАЛа ликвидировали более 100 террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

За последнюю неделю силы ЦАХАЛа, действуя под руководством службы общей безопасности (ШАБАК) и военной разведки (АМАН), ликвидировали более 100 террористов. Среди них: Хакам Мухаммад Исса аль-Исса, начальник штаба огневой поддержки боевого крыла ХАМАСа; Мухаммад аль-Шейх – глава оперативного отдела батальона "Хан-Юнис"; Исса Аббас – командир роты в батальоне "Зайтун"; Мухаммад Джаруша – командир роты в батальоне "Ас-Сабра".

Бойцы 98-й дивизии, которая возобновила активные действия на этой неделе, и 162-й дивизии, атаковали террористов ХАМАСа на севере сектора Газы.

С начала операции "Сила и меч" ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 7500 террористическим объектам, включая склады оружия, ракетные установки, подземные туннели, а также по террористам различных организаций в секторе.

В настоящее время ЦАХАЛ контролирует около 65% территории сектора Газы.

Израиль
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