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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 4 июля: ясно и жарко

Погода
время публикации: 04 июля 2026 г., 06:17 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 06:26
Прогноз погоды в Израиле на 4 июля: ясно и жарко
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 4 июля, на большей части территории страны температура немного повысится, будет жарко и ясно, ветер умеренный. .

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 22-28, в Эйлате – 26-39, в Беэр-Шеве – 22-34, на побережье Мертвого моря – 26-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-32, на Голанских высотах – 20-32.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 100-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В воскресенье-четверг – температура без существенных изменений, переменная облачность.

Израиль
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