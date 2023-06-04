Израиль прощается с тремя военнослужащими, погибшими около границы с Египтом

Командование Армии обороны Израиля опубликовало информацию о похоронах трех военнослужащих, погибших накануне около границы с Египтом.

Сержант Лия Бен Нун будет похоронена в 16:30 на воинском кладбище в городе Ришон ле-Цион.

Старший сержант Ури Ицхак Илуз будет похоронен в 17:00 на воинском кладбище в городе Цфат.

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Старший сержант Охад Шимон Даган будет похоронен в 17:00 на воинском кладбище в городе Офаким.

Инцидент около границы с Египтом. 3 июня 2023 года

В субботу, 3 июня, рано утром, военнослужащий и военнослужащая ЦАХАЛа были найдены мертвыми недалеко от блокпоста возле горы Хариф, в районе региональной бригады "Паран", на границе с Египтом. Известно, что около двух часов ночи они успели доложить о попытке контрабанды наркотиков на сумму 2,5 миллиона шекелей. Попытка контрабанды была пресечена.

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Около 06:00 силы ЦАХАЛа начали прочесывать местность и заметили вооруженного мужчину на израильской территории. Он стал стрелять в сторону израильских солдат, которые были вынуждены открыть ответный огонь. В перестрелке погиб один израильский военнослужащий. Еще один – получил легкое ранение.

К месту происшествия были стянуты дополнительные силы, с воздуха военных поддерживали два вертолета. Террорист был убит.

Сайт Ynet пишет, что поддержка с воздуха была получена с опозданием.

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Армия обороны Израиля выясняет, идет ли речь о теракте или о мести за срыв операции по контрабанде наркотиков. При этом пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что связь между попыткой контрабанды и убийством военнослужащих не обязательно существует.

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что террорист, проникший на территорию Израиля и убивший троих израильских военнослужащих, – сотрудник полиции Египта. В перестрелке с силами Армии обороны Израиля он был застрелен. ЦАХАЛ проводит расследование в тесном сотрудничестве с египетской армией.

Полиция перекрыла для движения транспорта несколько трасс на юге страны, установлены блокпосты.

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Как отмечает Walla, некоторые участки границы с Египтом регулярно становятся "ареной", на которой действуют контрабандисты. При этом преступники открывают стрельбу, чтобы не подпустить к месту купили-продажи израильских и египетских пограничников. Египетские продавцы используют стремянки, чтобы перебросить упаковки наркотиков через разделительные сооружения. Израильские же покупатели загружают товар в машины и спешат скрыться до прибытия военных.

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Примерно в 15:00 пресс-служба египетской армии опубликовала официальный отчет об инциденте на израильско-египетской границе, используя формулировки, которые должны представить инцидент как "обычное происшествие". На эту особенность отчета обращает внимание израильский блогер, специализирующийся на ближневосточной тематике, "Абу Али".

"Сегодня рано утром один из сотрудников египетских служб безопасности начал преследование наркоторговцев, во время которого он перешел границу, что привело к перестрелке, в результате которой трое израильских военнослужащих погибли и двое получили ранения. Сотрудник египетских служб безопасности был убит. В настоящее время силы безопасности прочесывают район, инцидент расследуется. На основании полученных данных будут приняты соответствующие меры. Наши соболезнования семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

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Около 16:00 было разрешено к публикации имя военнослужащей ЦАХАЛа, погибшей в результате инцидента на израильско-египетской границе. Это – сержант Лия Бен Нун, из батальона пограничной охраны "Барделас". Ей было 19 лет, она жила в Ришон ле-Ционе.

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Около 17:30 было разрешено к публикации имя военнослужащего ЦАХАЛа, погибшего в перестрелке с террористом на границе с Египтом. Это – Охад Даган, старший сержант, из батальона пограничной охраны "Барделас". Ему было 20 лет, он жил в Офакиме.

Вечером 3 июня было разрешено к публикации имя третьего военнослужащего, погибшего в теракте. Это 20-летний Ури Ицхак Илуз из Цфата, старший сержант, также проходивший службу в батальоне пограничной охраны "Барделас".

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Глава Южного военного округа генерал-майор Элиэзер Толедано провел брифинг, посвященный инциденту на израильско-египетской границе, в ходе которого погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа. Толедано заявил, что происшедшее рассматривается как террористический инцидент. Он также сказал, что Армия обороны Израиля проводит расследование инцидента в тесном сотрудничестве с египетскими коллегами.

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Он добавил, что израильско-египетская граница является мирной, однако попытки контрабанды наркотиков там происходят регулярно, поэтому у израильских военнослужащих, находящихся в этом районе, имеется серьезный боевой опыт. "Я провел предварительное расследование и не обнаружил никаких нарушений инструкций, предписывающих, в каких случаях следует открывать огонь", – подчеркнул Толедано.