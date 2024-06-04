x
04 июня 2024
|
последняя новость: 17:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 июня 2024
|
04 июня 2024
|
последняя новость: 17:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Восьмимесячная малышка утонула в ванне в Гиват-Зеэве, ее пытаются реанимировать

время публикации: 04 июня 2024 г., 17:13 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 17:13
Восьмимесячная малышка утонула в ванне в Гиват-Зеэве, ее пытаются реанимировать
AP Photo/Gregory Bull

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" Иерусалимского округа в 16:24 поступило сообщение о домашнем несчастном случае: младенец утонул в ванне. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА начали реанимацию пострадавшей, девочки в возрасте примерно 8 месяцев.

Не прекращая сердечно-легочной реанимации, девочку повезли в больницу "Шаарей-Цедек" в Иерусалиме в критическом состоянии.

По словам медиков, к их прибытию девочка не дышала, у нее не было пульса. Сколько времени ребенок провел под водой, на данном этапе неизвестно.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 декабря 2023

Иностранная работница задержана после несчастного случая с младенцем
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 августа 2022

В Цфате едва не утонул годовалый ребенок
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 августа 2022

В Цфате едва не утонул годовалый ребенок