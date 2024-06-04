Восьмимесячная малышка утонула в ванне в Гиват-Зеэве, ее пытаются реанимировать

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" Иерусалимского округа в 16:24 поступило сообщение о домашнем несчастном случае: младенец утонул в ванне. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА начали реанимацию пострадавшей, девочки в возрасте примерно 8 месяцев.

Не прекращая сердечно-легочной реанимации, девочку повезли в больницу "Шаарей-Цедек" в Иерусалиме в критическом состоянии.

По словам медиков, к их прибытию девочка не дышала, у нее не было пульса. Сколько времени ребенок провел под водой, на данном этапе неизвестно.