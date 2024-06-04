ВВС ЦАХАЛа за сутки нанесли около 65 ударов по целям в Газе. Видео
время публикации: 04 июня 2024 г., 13:29 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 13:35
Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора. За последние сутки авиация нанесла около 65 ударов по целям.
Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Бойцы бригады "Нахаль" обнаружили большое количество оружия.
Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Бойцы 2-й бригады обнаружили склад оружия боевиков ХАМАСа.
Сообщается, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в школе UNRWA в Аль-Бурейдже, где находились боевики ХАМАСа.
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