ВВС ЦАХАЛа за сутки нанесли около 65 ударов по целям в Газе. Видео

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора. За последние сутки авиация нанесла около 65 ударов по целям.

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Бойцы бригады "Нахаль" обнаружили большое количество оружия.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Бойцы 2-й бригады обнаружили склад оружия боевиков ХАМАСа.

Сообщается, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в школе UNRWA в Аль-Бурейдже, где находились боевики ХАМАСа.