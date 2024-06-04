Предотвращена попытка нарушения границы с территории Иордании
время публикации: 04 июня 2024 г., 19:20 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 19:20
На границе с Иордании была зафиксирована попытка незаконного пересечения границы. Инцидент произошел во второй половине дня 4 июня.
По данным новостной службы N12, израильские военнослужащие, действуя в соответствии с инструкциями, нейтрализовали нарушителя.
Проводится расследование обстоятельств инцидента, устанавливается личность нарушителя.
Из регионального совета Эмек а-Иорден сообщили, что от командования 417-й территориальной бригады (бригада Иорданской долины) не было получено никаких особых распоряжений для населения.
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