Предотвращена попытка нарушения границы с территории Иордании

На границе с Иордании была зафиксирована попытка незаконного пересечения границы. Инцидент произошел во второй половине дня 4 июня.

По данным новостной службы N12, израильские военнослужащие, действуя в соответствии с инструкциями, нейтрализовали нарушителя.

Проводится расследование обстоятельств инцидента, устанавливается личность нарушителя.

Из регионального совета Эмек а-Иорден сообщили, что от командования 417-й территориальной бригады (бригада Иорданской долины) не было получено никаких особых распоряжений для населения.