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Израиль

Предотвращена попытка нарушения границы с территории Иордании

время публикации: 04 июня 2024 г., 19:20 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 19:20
Предотвращена попытка нарушения границы с территории Иордании
Michael Giladi/Flash 90

На границе с Иордании была зафиксирована попытка незаконного пересечения границы. Инцидент произошел во второй половине дня 4 июня.

По данным новостной службы N12, израильские военнослужащие, действуя в соответствии с инструкциями, нейтрализовали нарушителя.

Проводится расследование обстоятельств инцидента, устанавливается личность нарушителя.

Из регионального совета Эмек а-Иорден сообщили, что от командования 417-й территориальной бригады (бригада Иорданской долины) не было получено никаких особых распоряжений для населения.

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