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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о перехвате около Нагарии и запуске противоракеты при ложной тревоге, ранен резервист

время публикации: 04 июня 2024 г., 11:44 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 11:48
ЦАХАЛ сообщил о перехвате около Нагарии и запуске противоракеты при ложной тревоге, ранен резервист
Olivier Fitoussi/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что утром 4 июня над Средиземным морем около Нагарии была успешно перехвачена "подозрительная воздушная цель" (вероятно, БПЛА "Хизбаллы"). Тревога при этом не была активирована.

Около Цфата система ПВО была задействована в результате ложного срабатывания тревоги. В результате падения осколков ракеты-перехватчика в районе Цфата резервист ЦАХАЛа получил ранения средней тяжести. Раненый доставлен в больницу.

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