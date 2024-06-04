Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 4 июня, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. Вечером местами туман на побережье Средиземного моря и на севере Негева.

В Иерусалиме – 20-33 градусов, в Тель-Авиве – 21-30, в Хайфе – 21-28, в Эйлате – 26-41, в Беэр-Шеве – 19-35, в Мицпе-Рамоне – 22-30, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-40, на Голанских высотах – 24-39.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В среду жара немного спадет. В четверг ожидается небольшое повышение температуры. До конца недели в Израиле будет жарко.