Сообщения о взрыве в Тель-Авиве. Комментарии полиции

Вечером 4 июня в полицию поступили сообщения от жителей северного Тель-Авива о сильном взрыве в районе улицы Рофе А-Махтарот.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что, по данным предварительного расследования, во двор одной из частных вилл была брошена осколочная граната, речь идет о преступлении на криминальной почве.

В результате взрыва не было раненых.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и криминалисты, ведется расследование.