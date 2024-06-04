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Сообщения о взрыве в Тель-Авиве. Комментарии полиции

время публикации: 04 июня 2024 г., 23:24 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 23:27
Сообщения о взрыве в Тель-Авиве. Комментарии полиции
Пресс-служба полиции Израиля

Вечером 4 июня в полицию поступили сообщения от жителей северного Тель-Авива о сильном взрыве в районе улицы Рофе А-Махтарот.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что, по данным предварительного расследования, во двор одной из частных вилл была брошена осколочная граната, речь идет о преступлении на криминальной почве.

В результате взрыва не было раненых.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и криминалисты, ведется расследование.

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