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    В Израиле

    Девятая суббота протеста: списки перекрываемых улиц

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    Девятая суббота протеста: списки перекрываемых улиц
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Вечером в субботу возобновятся протестные мероприятия в Тель-Авиве и в других городах страны. По словам координаторов протестов, полиция предупредила их, что не допустит перекрытия шоссе Аялон.

    Центральная демонстрация протеста пройдет на улице Каплан в Тель-Авиве, где будут выступать бывшая министр Лимор Ливнат и историк Юваль Ноах Харари.

    В связи с демонстрацией, которая начнется в 19:00, с 17:00 будут перекрыты перекрестки Алият а-Ноар-Дерех а-Шалом, Игаль Алон-Дерех а-Шалом и Ицхак Садэ-а-Масгер. Улица Каплан будет перекрыта для движения между улицами Ибн-Гвироль и Менахем Бегин в обоих направлениях. Улица Леонардо да Винчи будет перекрыта на участке между улицами Хафтман и Шауль а-Мелех в обоих направлениях. Улица Ласков будет перекрыта на участке между улицами Хафтман и Каплан в северном направлении. Улица Арния будет перекрыта на участке между улицами а-Арбаа и Каплан в северном направлении. Улица Ибн-Гвироль будет перекрыта на участке между улицами Шауль а-Мелех и Марморек в обоих направлениях. Улица Дизенгоф будет перекрыта на участке между улицами Хуберман и Ибн-Гвироль в обоих направлениях. Проспект Менахем Бегин будет перекрыт на участке между улицами Шауль а-Мелех и Хашмонаим в обоих направлениях. Улица Гиват а-Тахмошет будет перекрыта на участке между улицами Игаль Алон и Менахем Бегин в обоих направлениях. Улица а-Хашмонаим будет перекрыта от улицы Карлибах в восточном направлении.

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    Также в Рамат-Гане с 17:30 будет заблокировано движение по улице Аба-Гилель в направлении улицы Парашат а-Драхим, улица Зисман в направлении улицы Жаботински и улица Ариэль Шарон. С 19:00 улица Игаль Алон будет заблокирована на участке между улицами Ицхак Саде и Дерех а-Шалом в обоих направлениях.

    Марш протеста пройдет от улицы Дизенгоф в направлении торгового центра Азриэли.

    В Беэр-Шеве марш протеста пройдет от площади перед зданием суда в направлении муниципалитета, где в 20:00 состоится основная демонстрация, на которой выступит лидер партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц.

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    На демонстрации у резиденции президента в Иерусалиме в 20:00 выступит бывшая министр Юли Тамир.

    Демонстрации также пройдут в Хайфе, Герцлии, перекрестке Каркур, Рош-Пине, Ашдоде, Нетании, Кфар-Сабе, Бейт-Шемеше, Бат-Яме и в других городах страны.

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