В результате падения легкого самолета в Негеве погибли супруги Рони и Лилах Шошан
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Разрешено к публикации, что сегодня, 4 марта, в северном Негеве в результате падения легкого самолета погибли супруги Рони и Лилах Шошан (55 лет и 51 год) из поселка Лехавим.
Утром в субботу в районе развязки Шокет на 60-й трассе упал и загорелся легкий самолет. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что погибли мужчина и женщина.
Самолет разбился при попытке пилота совершить аварийную посадку на трассу, говорят в полиции.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Марта 2023
В северном Негеве упал легкий самолет, погибли два человека
В северном Негеве упал легкий самолет, погибли два человека
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