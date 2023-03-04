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    В Израиле

    В результате падения легкого самолета в Негеве погибли супруги Рони и Лилах Шошан

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    В результате падения легкого самолета в Негеве погибли супруги Рони и Лилах Шошан
    Фото семьи Шошан     В результате падения легкого самолета в Негеве погибли супруги Рони и Лилах Шошан
    Flash90

    Разрешено к публикации, что сегодня, 4 марта, в северном Негеве в результате падения легкого самолета погибли супруги Рони и Лилах Шошан (55 лет и 51 год) из поселка Лехавим.

    Утром в субботу в районе развязки Шокет на 60-й трассе упал и загорелся легкий самолет. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что погибли мужчина и женщина.

    Самолет разбился при попытке пилота совершить аварийную посадку на трассу, говорят в полиции.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Марта 2023
    В северном Негеве упал легкий самолет, погибли два человека
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