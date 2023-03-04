В результате падения легкого самолета в Негеве погибли супруги Рони и Лилах Шошан

Разрешено к публикации, что сегодня, 4 марта, в северном Негеве в результате падения легкого самолета погибли супруги Рони и Лилах Шошан (55 лет и 51 год) из поселка Лехавим.

Утром в субботу в районе развязки Шокет на 60-й трассе упал и загорелся легкий самолет. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что погибли мужчина и женщина.

Самолет разбился при попытке пилота совершить аварийную посадку на трассу, говорят в полиции.