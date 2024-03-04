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    Израиль

    Обстрел из Ливана: в Галилее погиб иностранный рабочий, еще семеро ранены

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    Обстрел из Ливана: в Галилее погиб иностранный рабочий, еще семеро ранены
    Пресс-служба МАДА

    Утром в понедельник, 4 марта, из Ливана была обстреляна Верхняя Галилея. В результате попадания противотанковой ракеты пострадали восемь иностранных рабочих – мужчины примерно 30 лет.

    Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что один из пострадавших погиб, двое получили тяжелые ранения, четверо – ранения средней тяжести, еще один человек был легко ранен.

    Пострадавших, получивших осколочные ранения, доставили на вертолетах ЦАХАЛа и МАДА в больницы "Бейлинсон" (Петах-Тиква), РАМБАМ (Хайфа) и "Зив" (Цфат).

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    Информация уточняется.

    Отметим, что сигналы тревоги не успевают сработать при обстреле противотанковыми ракетами. Как правило, тревога звучит уже после разрыва первой ракеты или не звучит совсем.

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