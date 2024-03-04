Пресс-служба ЦАХАЛа: контр-адмирал Даниэль Хагари остается на своем посту

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила редакции NEWSru.co.il, что официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари остается на своем посту.

Напомним, что вечером 3 марта 14-й телеканал объявил о кадровых изменениях в составе руководства пресс-службы ЦАХАЛа. Из сообщения можно было сделать вывод, что уходит в отставку контр-адмирал Даниэль Хагари. При этом в тексте на сайте 14-го канала говорилось не о Хагари, а о его заместителе – полковнике Шломит Миллер-Бутбуль.

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По данным телеканала, вскоре уходят также начальник отдела связи Моран Кац, начальник отдела по связи с зарубежными СМИ подполковник Ричард Хехт, подполковник Мерав Гранот-Столар, подполковник Цофия Московиц.

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У всех увольняющихся разные причины для этого шага, пишет 14-й канал. В частности, Моран Кац, являющаяся гражданской сотрудницей пресс-службы, указала, что ей "сложно совмещать профессиональную и частную жизнь".

По данным 14-го телеканала, Хехт, один из старейших сотрудников пресс-службы, принял решение об уходе после того, как над ним поставили новое начальство.

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Редакция NEWSru.co.il получила подтверждение увольнения Ричарда Хехта "в рамках обычной ротации", а также ухода Шломит Миллер-Бутбуль. Ожидается официальный комментарий пресс-службы ЦАХАЛа.

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В целом, судя по нашим данным, происходят кадровые перестановки, о многих из которых было известно давно. Данные перестановки не должны отразиться на эффективности работы пресс-службы ЦАХАЛа.