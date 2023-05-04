Начался "День равенства": протесты у домов министров, "военкомат" в Бней-Браке

В четверг, 4 мая, по стране проходит ранее объявленный организаторами протестов против юридической реформы правительства "День равенства", в рамках которого в ряде городов пройдут митинги и шествия и будут перекрываться центральные магистрали.

"День равенства", как назвали этот день протестов организаторы, начался с митингов у домов министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

"3 месяца, 78 убитых – один виновный", – написано на одном из плакатов, которые были растянуты у дома Бен-Гвира членами движения "Братья по оружию". Организаторы манифестации у дома министра также принесли к его резиденции куклы, изображающие окровавленные трупы.

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У дома Бецалеля Смотрича была устроена массовая молитва шахарит. Организаторы мероприятия заявили, что настоящие религиозный сионизм укрепляет армию и не может поддерживать освобождение от службы для ультраортодоксов.

В Бней-Браке "Братья по оружию" вновь открыли импровизированный военкомат.

На площади Габима в Тель-Авиве покрасили воду фонтана в белый цвет и установили баннеры с призывами к правительству заняться решением проблемы повышения цен. На Габиме также установили инсталляцию с изображением домино – в рамках протеста хайтекистов.

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Манифестации пройдут также у резиденции президента Израиля Ицхака Герцога, в Тель-Авивском университете, в Хайфе, Реховоте, Иерусалиме, Холоне и еще десятках городов.

Вечером заявлен массовый митинг на перекрестке Каркур и демонстрация ЛГБТ-сообщества, которая пройдет от площади Габима в Тель-Авиве.