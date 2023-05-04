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    В Израиле

    Начался "День равенства": протесты у домов министров, "военкомат" в Бней-Браке

    время публикации: | последнее обновление:
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    Начался
    Avshalom Sassoni/Flash90

    В четверг, 4 мая, по стране проходит ранее объявленный организаторами протестов против юридической реформы правительства "День равенства", в рамках которого в ряде городов пройдут митинги и шествия и будут перекрываться центральные магистрали.

    "День равенства", как назвали этот день протестов организаторы, начался с митингов у домов министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

    "3 месяца, 78 убитых – один виновный", – написано на одном из плакатов, которые были растянуты у дома Бен-Гвира членами движения "Братья по оружию". Организаторы манифестации у дома министра также принесли к его резиденции куклы, изображающие окровавленные трупы.

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    У дома Бецалеля Смотрича была устроена массовая молитва шахарит. Организаторы мероприятия заявили, что настоящие религиозный сионизм укрепляет армию и не может поддерживать освобождение от службы для ультраортодоксов.

    В Бней-Браке "Братья по оружию" вновь открыли импровизированный военкомат.

    На площади Габима в Тель-Авиве покрасили воду фонтана в белый цвет и установили баннеры с призывами к правительству заняться решением проблемы повышения цен. На Габиме также установили инсталляцию с изображением домино – в рамках протеста хайтекистов.

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    Манифестации пройдут также у резиденции президента Израиля Ицхака Герцога, в Тель-Авивском университете, в Хайфе, Реховоте, Иерусалиме, Холоне и еще десятках городов.

    Вечером заявлен массовый митинг на перекрестке Каркур и демонстрация ЛГБТ-сообщества, которая пройдет от площади Габима в Тель-Авиве.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Мая 2023
    БАГАЦ отклонил требование "Регавим" запретить акции протеста против юридической реформы
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Апреля 2023
    4 мая противники юридической реформы проведут день "борьбы за равенство"
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