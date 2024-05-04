ВВС и ВМС ЦАХАЛа атакуют террористические объекты на юге и в центре сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в пятницу, 3 мая, вечером, истребители ВВС атаковали цели на юге сектора Газы, расположенные возле площадки для запуска ракет. Атака была предпринята после того, как из Газы был зафиксирован запуск ракеты в сторону кибуца Эйн а-Шлоша.

Также в центре сектора Газы ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по минометной установке, из которой террористы готовились обстреливать израильских военных. Кроме того, истребители ВВС атаковали ракетные установки на юге сектора.

В минувшие сутки ВМС ЦАХАЛа атаковали объекты террористов и действовали совместно с силами 99-й дивизии.