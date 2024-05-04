Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 4 мая, температура будет немного ниже среднесезонной. Малооблачно. Временами моросящий дождь на севере страны.

В Иерусалиме – 13-24 градусов, в Тель-Авиве – 19-24, в Хайфе – 18-22, в Эйлате – 22-32, в Беэр-Шеве – 16-28, в Мицпе-Рамоне – 14-23, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-25, в Ариэле – 15-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-28, на Голанских высотах – 15-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 120-180 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В воскресенье – понижение температуры, дожди на севере. В понедельник – похолодание, дожди. Во вторник температура повысится.