Силы ЦАХАЛа провели операцию в Туль-Кареме, уничтожены пятеро террористов

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК) более 12 часов проводили операцию в Туль-Кареме, в зоне ответственности бригады "Менаше".

Руководство операцией по уничтожению группы террористов осуществляли ШАБАК и военная разведка (АМАН).

Израильские военнослужащие приблизились к зданию, в котором забаррикадировались террористы, и открыли огонь. Террористы ответили стрельбой из гранатометов. ВВС ЦАХАЛа дважды атаковали здание, координируя свои действия с инженерными войсками. Пятеро террористов были ликвидированы. Была изъята военная техника и оружие.

В ходе операции был ранен военнослужащий ЦАХАЛа. Он доставлен в больницу, его близким сообщено о происшедшем.