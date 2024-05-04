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Израиль

Силы ЦАХАЛа провели операцию в Туль-Кареме, уничтожены пятеро террористов

время публикации: 04 мая 2024 г., 18:43 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 19:15
Силы ЦАХАЛа провели операцию в Туль-Кареме, уничтожены пятеро террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК) более 12 часов проводили операцию в Туль-Кареме, в зоне ответственности бригады "Менаше".

Руководство операцией по уничтожению группы террористов осуществляли ШАБАК и военная разведка (АМАН).

Израильские военнослужащие приблизились к зданию, в котором забаррикадировались террористы, и открыли огонь. Террористы ответили стрельбой из гранатометов. ВВС ЦАХАЛа дважды атаковали здание, координируя свои действия с инженерными войсками. Пятеро террористов были ликвидированы. Была изъята военная техника и оружие.

В ходе операции был ранен военнослужащий ЦАХАЛа. Он доставлен в больницу, его близким сообщено о происшедшем.

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