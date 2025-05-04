Закон о призыве и юридические споры. Открывается летняя сессия Кнессета

4 мая начинается летняя сессия Кнессета 25 созыва. Она продлится до 27 июля.

Ожидается, что главной темой ближайшей сессии Кнессета станет законопроект о статусе учащихся йешив, иными словами закон о призыве в ЦАХАЛ. Как пишет Анна Барская в газете "Маарив", в ультраортодоксальных партиях требуют принять закон о призыве не позднее даты праздника Шавуот, то есть до конца мая.

В "Ликуде" в свою очередь заявляют, что требования ультраортодоксов нереалистичны, тем более на фоне позиции главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна, а также ожидающегося расширения военных действий в секторе Газы. "Маарив" цитирует слова представителя "Ликуда", заявившего, что "в складывающейся ситуации у ультраортодоксов не будет иного выбора кроме как подождать".

Одновременно продолжится продвижение законопроектов, связанных с полномочиями юридической системы. 4 мая межминистерская комиссия по законодательству рассмотрит закон, представленный депутатом Мишелем Бускила от партии "Ямин Мамлахти", предусматривающий разделение функций юридического советника правительства. Речь идет о передаче функций главы государственного обвинения государственному прокурору. В оппозиции протестуют против этого законопроекта, который был разработан еще в период пребывания Гидеона Саара в должности министра юстиции в прошлом правительстве. Ожидается, что закон будет утвержден в предварительном чтении уже на этой неделе.

Не позднее 7 мая ожидается ответ на просьбу премьер-министра прекратить рассмотрение в БАГАЦе апелляции против увольнения главы ШАБАКа Ронена Бара. Правительство просит прекратить рассмотрение, так как Бар объявил о дате ухода в отставку, и правительство отменило решение о его увольнении.