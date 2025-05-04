Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 4 мая, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди, временами грозами. Больше всего осадков выпадет на юге страны.

В Иерусалиме – 12-18 градусов, в Тель-Авиве – 18-22, в Хайфе – 17-20, в Эйлате – 20-26, в Беэр-Шеве – 16-21, в Мицпе-Рамоне – 13-22, на побережье Мертвого моря – 20-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-22, в Ариэле – 13-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-25, на Голанских высотах – 15-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 35 км/ч).

В понедельник – прохладно, местами слабые дожди. Во вторник-четверг ожидается повышение температуры. В пятницу – жарко, шарав.