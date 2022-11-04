ВВС ЦАХАЛА атаковали в Газе подземный комплекс по производству ракет
В ночь на пятницу, 4 ноября, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военному объекту террористической организации ХАМАС в секторе Газы – в ответ на ракетные обстрелы израильской территории, осуществленные боевиками накануне вечером.
Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что в центральной части сектора Газы был атакован подземный объект, который использовался ХАМАСом в качестве производственного комплекса по разработке и изготовлению ракет.
Израиль возлагает на ХАМАС, контролирующий Газу с 2007 года, ответственность за любые враждебные действия, осуществленные с территории сектора.
Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что израильские самолеты нанесли удары по нескольким целям в центральной части сектора Газа. По версии Safa, были атакованы две "точки сопротивления" и "пустырь". После авиаударов была прервана подача электроэнергии в лагерь беженцев Магази. Сообщений о пострадавших в результате этой атаки не поступало.
Первый за три месяца ракетный обстрел израильской территории из Газы
В четверг, 3 ноября, в 21:08 поселках Кисуфим, Нирим и Эйн а-Шлоша, находящихся на границе с сектором Газы, прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы, которая была перехвачена системой ПВО "Железный купол".
Нет данных о пострадавших или причиненном ущербе.
Примерно через 2,5 часа ЦАХАЛ сообщил об еще одной попытке обстрела из Газы. Три ракеты, запущенные террористами в сторону израильской территории, упали на территории сектора. В населенных пунктах сигнал тревоги не звучал. Позднее военные уточнили, что одна из ракет была сбита "Железным куполом".
Это были первые ракетные обстрелы из Газы после окончания операции ЦАХАЛа "На заре". В прошлый раз израильская территория подвергалась обстрелу 6 августа 2022 года.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2022-й год.
Ноябрь. 4 ракеты, 2 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.
Сентябрь-октябрь. Обстрелов не было.
Август. 480 ракет. Около 200 были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Погибших нет, двое раненых.
Июль. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.
Июнь. 1 ракета. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.
Май. Обстрелов не было.
Апрель. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.
Январь-март. Обстрелов не было.
2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.
2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.