ВВС ЦАХАЛА атаковали в Газе подземный комплекс по производству ракет

В ночь на пятницу, 4 ноября, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военному объекту террористической организации ХАМАС в секторе Газы – в ответ на ракетные обстрелы израильской территории, осуществленные боевиками накануне вечером.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что в центральной части сектора Газы был атакован подземный объект, который использовался ХАМАСом в качестве производственного комплекса по разработке и изготовлению ракет.

Израиль возлагает на ХАМАС, контролирующий Газу с 2007 года, ответственность за любые враждебные действия, осуществленные с территории сектора.

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Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что израильские самолеты нанесли удары по нескольким целям в центральной части сектора Газа. По версии Safa, были атакованы две "точки сопротивления" и "пустырь". После авиаударов была прервана подача электроэнергии в лагерь беженцев Магази. Сообщений о пострадавших в результате этой атаки не поступало.

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Первый за три месяца ракетный обстрел израильской территории из Газы

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В четверг, 3 ноября, в 21:08 поселках Кисуфим, Нирим и Эйн а-Шлоша, находящихся на границе с сектором Газы, прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы, которая была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

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Нет данных о пострадавших или причиненном ущербе.

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Примерно через 2,5 часа ЦАХАЛ сообщил об еще одной попытке обстрела из Газы. Три ракеты, запущенные террористами в сторону израильской территории, упали на территории сектора. В населенных пунктах сигнал тревоги не звучал. Позднее военные уточнили, что одна из ракет была сбита "Железным куполом".

Это были первые ракетные обстрелы из Газы после окончания операции ЦАХАЛа "На заре". В прошлый раз израильская территория подвергалась обстрелу 6 августа 2022 года.

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Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы

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(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2022-й год.

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Ноябрь. 4 ракеты, 2 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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Сентябрь-октябрь. Обстрелов не было.

Август. 480 ракет. Около 200 были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Погибших нет, двое раненых.

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Июль. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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Июнь. 1 ракета. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Май. Обстрелов не было.

Апрель. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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Январь-март. Обстрелов не было.

2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

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2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

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2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

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2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

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2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

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2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

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2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.