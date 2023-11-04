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    В Израиле

    ВВС ЦАХАЛа продолжают атаковать цели, выявленные в ходе действий сухопутных войск

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    ВВС ЦАХАЛа продолжают атаковать цели, выявленные в ходе действий сухопутных войск
    Пресс-служба ЦАХАЛа
    Пресс-служба ЦАХАЛа
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Информация, полученная в результате допроса террориста ХАМАСа, способствовала операции по уничтожению объектов террористической инфраструктуры на севере сектора Газы. Также, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, самолеты ЦАХАЛа продолжают атаковать цели, выявленные в ходе действий сухопутных войск.

    В частности, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали инфраструктуру террористов, расположенную на крыше здания в северной части сектора Газы.

    Возле здания, разрушенного в ходе удара, был обнаружен вход в шахту. Информация о террористической инфраструктуре на крыше и туннеле была получена в рамках расследования ШАБАКа и благодаря наземной операции ЦАХАЛа в секторе Газы.

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    Кроме того, после получения соответствующих разведданных от общей службы безопасности (ШАБАК) и военной разведки (АМАН) было атаковано здание, откуда велись обстрелы сил ЦАХАЛа.

    В результате боевых действий, которые вели инженерные и бронетанковые войска, а также бригада "Нахаль", террористы, скрывавшиеся в здании, были уничтожены.

    Был обнаружен еще один туннель и оружие, а также разведывательные материалы.

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