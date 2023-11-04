ВВС ЦАХАЛа продолжают атаковать цели, выявленные в ходе действий сухопутных войск

Информация, полученная в результате допроса террориста ХАМАСа, способствовала операции по уничтожению объектов террористической инфраструктуры на севере сектора Газы. Также, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, самолеты ЦАХАЛа продолжают атаковать цели, выявленные в ходе действий сухопутных войск.

В частности, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали инфраструктуру террористов, расположенную на крыше здания в северной части сектора Газы.

Возле здания, разрушенного в ходе удара, был обнаружен вход в шахту. Информация о террористической инфраструктуре на крыше и туннеле была получена в рамках расследования ШАБАКа и благодаря наземной операции ЦАХАЛа в секторе Газы.

adv_12 m_ar_1

Кроме того, после получения соответствующих разведданных от общей службы безопасности (ШАБАК) и военной разведки (АМАН) было атаковано здание, откуда велись обстрелы сил ЦАХАЛа.

В результате боевых действий, которые вели инженерные и бронетанковые войска, а также бригада "Нахаль", террористы, скрывавшиеся в здании, были уничтожены.

Был обнаружен еще один туннель и оружие, а также разведывательные материалы.