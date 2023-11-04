"Кан-11": предотвращено несколько терактов против израильтян за границей

Телеканал "Кан-11" передал, что в последние дни благодаря израильским спецслужбам были предотвращены теракты в нескольких странах против израильтян и членов еврейских общин.

Рассказывая об устранении угрозы, телеканал не сообщил, в каких именно странах готовились теракты против израильтян. Это объясняется тем, что угроза для израильтян за границей все еще существует и публикация более подробных сведений может помешать работе спецслужб.

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При этом телеканал отметил, что угроза за границей является реальной, и именно это стало причиной выпуска 3 ноября особого предупреждения для израильтян, в котором их попросили взвесить необходимость выезда за границу в эти дни.