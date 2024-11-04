Суд огласил приговоры участникам группового изнасилования в Эйлате: до 22 лет лишения свободы

Окружной суд Беэр-Шевы огласил приговоры участникам группового изнасилования 16-летней девушки, совершенного в эйлатской гостинице "Красное море" ("А-Ям а-Адом") 12 августа 2020 года. Двое главных обвиняемых по этому делу, ранее были приговорены к 14 и 22 годам лишения свободы, и в понедельник, 4 ноября, были оглашены вердикты в отношении остальных восьми обвиняемых.

Седьмой и шестой обвиняемый, братья, которым в момент совершения преступления было по 17 лет, признаны виновными в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах за то, что они по очереди насиловали девушку. Каждый из них приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы, выплате пострадавшей компенсации в размере 70 тысяч шекелей.

Остальные обвиняемые, которые не имели прямого сексуального контакта с пострадавшей, но наблюдали за происходящим, подбадривали участников группового изнасилования, находились в комнате, где происходило преступление, входили в эту комнату и выходили из нее, были признаны виновными в содействии совершению изнасилования, подстрекательстве к изнасилованию и развратных действий.

Подсудимый номер девять, которому на момент инцидента было 19 лет, был приговорен к тюремному заключению на семь лет и выплате пострадавшей компенсации в размере 50 тысяч шекелей. Подсудимые номер три и номер пять, которым в момент совершения преступления было около 17 лет, приговорены к тюремному заключению на четыре с половиной года и выплате пострадавшей компенсации в размере 40 тысяч шекелей.

Подсудимый номер четыре, которому было 17 лет и 10 месяцев во время совершения преступления, за содействие в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы и выплате компенсации в размере 30 тысяч шекелей. Подсудимый номер 10, которому было 17 лет, за совершение развратных действий при отягчающих обстоятельствах был приговорен к 27 месяцам тюрьмы и выплате компенсации в размере 25 тысяч шекелей. Подсудимый номер 11, которому также было 17 лет и 10 месяцев, признан виновным в подстрекательстве к непристойным действиям, он приговорен к пяти месяцам общественных работ и компенсации пострадавшей в размере 10 тысяч шекелей.

Дело о групповом изнасиловании в Эйлате

10 августа 2020 года 16-летняя потерпевшая приехала в Эйлат вместе с подругой. Девушки арендовали частную квартиру. В гостинице "А-ям а-Адом" остановились их друзья из мошавов, расположенных в Негеве. Согласно материалам расследования, 12 августа девушки пришли в гостиницу к своим друзьям.

Около бассейна они познакомились с главным подозреваемым по этому делу, 27-летним жителем севера Израиля. Когда мужчина попытался познакомиться со своей будущей жертвой, она сказала, что он для нее "слишком стар". Компания молодежи продолжила выпивать возле бассейна.

Когда девушке стало нехорошо от алкоголя, она вместе с подругой поднялась в номер знакомых, а затем одна вышла в туалет. В коридоре к ней подошел мужчина, с которым она познакомилась около бассейна. Мужчина сказал, что он фельдшер и может ей помочь. Он проводил ее в номер 216, выделенный для водителей ведомственных автобусов для отдыха после поездок. Там он и еще один 27-летний мужчина начали насиловать девушку.

Вскоре к ним присоединилась компания несовершеннолетних подростков, двое из которых приняли участие в непосредственном изнасиловании, а остальные фотографировали и снимали происходящее на видео. Всего полиция выявила 17 участников этого преступления, 11 из них были предъявлены обвинения. По данным полиции, ни один из свидетелей происходящего не пытался помешать преступлению или оказать девушке помощь.

Девушку насиловали около часа. Все это время она находилась в состоянии тяжелого опьянения. В какой-то момент ее отыскала подруга, с которой она пришла в гостиницу, и ей удалось вывести жертву из номера. На следующий день жертва начала получать сообщения от участников изнасилования, и только тогда восстановила в памяти происшествие.

Вернувшись домой, девушка подала жалобу в полицию Ашкелона. Сразу после подачи жалобы начальник управления полиции южного округа полковник Ронен Авниэль принял решение о создании следственного отдела по данному делу. В отдел вошли 20 следователей по расследованию сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Подозреваемые были выявлены с помощью видеозаписей камер в гостинице, а также по видеороликам, снятым на мобильные телефоны участников преступления.

Это преступление послужило поводом для широкой общественной дискуссии и для массовых акций в поддержку потерпевшей.