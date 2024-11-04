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Израиль

Закон о призыве и бюджет – кто решает на самом деле. Видеокомментарий Габи Вольфсона

время публикации: 04 ноября 2024 г., 17:10 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 17:09
Закон о призыве и бюджет – кто решает на самом деле. Видеокомментарий Габи Вольфсона
"Непечатное"/Newsru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Сегодняшний выпуск посвящен утверждению государственного бюджета и законопроекту о финансировании детских яслей для ультраортодоксальных семей.

В случае, если госбюджет не будет утвержден парламентом до конца марта 2025 года, Кнессету могут грозить роспуск и досрочные выборы.

Тем временем в "Ликуде" нарастает недовольство предложенным законом о финансировании яслей: некоторые депутаты открыто выступают против, указывая на необходимость дополнительных обсуждений и изменений.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Израиль
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