Закон о призыве и бюджет – кто решает на самом деле. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Сегодняшний выпуск посвящен утверждению государственного бюджета и законопроекту о финансировании детских яслей для ультраортодоксальных семей.

В случае, если госбюджет не будет утвержден парламентом до конца марта 2025 года, Кнессету могут грозить роспуск и досрочные выборы.

Тем временем в "Ликуде" нарастает недовольство предложенным законом о финансировании яслей: некоторые депутаты открыто выступают против, указывая на необходимость дополнительных обсуждений и изменений.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".