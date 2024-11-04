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Израиль

Сигналы тревоги звучат на севере Израиля

время публикации: 04 ноября 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 18:11
Сигналы тревоги звучат на севере Израиля
AP Photo/Ariel Schalit

В 18:02 была активизирована система раннего предупреждения о ракетных обстрелах на юге Голанских высот.

Сигнал тревоги прозвучал в Кидмат Цви.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" отправила бригаду парамедиков к месту падения обломков, но не получала сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.

В 18:10 сигнал тревоги в Верхней Галилее, в поселке Сдэ Элиэзер.

Информация уточняется.

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