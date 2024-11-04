ЦАХАЛ уничтожил пусковую ракетную установку в Ливане, с которой обстреляли Галилею

Около 30 ракет вторглись из Ливана в Верхнюю Галилею примерно в 9:25, часть из них были сбиты, остальные разорвались на незастроенной территории. ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку, с которой был осуществлен запуск.

Около 11:00 была задействована ракетная тревога в Западной Галилее, зафиксировано около 30 ракет, часть из них удалось сбить, остальные упали на открытых пространствах.

ЦАХАЛ публикует оперативное видео уничтожения ракетной установки: