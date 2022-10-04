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    В Израиле

    ЦАХАЛ ввел режим блокады палестинских территорий на период Йом Кипур

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    ЦАХАЛ ввел режим блокады палестинских территорий на период Йом Кипур
    Nasser Ishtayeh/Flash90

    Армия обороны Израиля с ночи 4 октября ввела режим блокады палестинских территорий. Режим блокады вводится по результатам оценки ситуации в области безопасности и в соответствии с распоряжением правительства.

    Проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям.

    Режим блокады начал действовать в ночь на 4 октября. Блокада будет снята в полночь с 5 на 6 октября.

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    Однако на период праздника Суккот территория ПА вновь будет блокирована. Блокаду введут 9 октября с 16:00. КПП вновь откроются в ночь на 11 октября. 16 октября в 16:00 переходы вновь будут закрыты, и вновь откроются в ночь на 18 октября.

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    Отметим, что в последние дни резко осложнилась ситуации в сфере безопасности в Иудее и Самарии.

    Вечером в воскресенье, 2 октября, возле поселения Мево-Дотан террористы открыли огонь в сторону блокпоста ЦАХАЛа. Никто не пострадал.

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    На 25-м шоссе, недалеко от Текоа, "каменной атаке" подвергся автомобиль с израильскими номерными знаками. В результате атаки была ранена 25-летняя беременная женщина. С легкими травмами она была доставлена в больницу "Шаарей Цедек". По словам врачей, для ребенка угрозы нет.

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    Возле Шхема был открыт огонь в сторону израильских военнослужащих. Радиостанция "Кан Бет" передала, что легко ранен в ногу солдат. Он доставлен в больницу "Бейлинсон". Террористу удалось скрыться. В результате теракта был легко ранен военнослужащий.

    Южнее поселка Алон Море, был обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками, был легко ранен израильтянин, водитель такси.

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    В тюрьме "Рамон" жительница Шхема, приехавшая навестить отбывающего наказание в израильской тюрьме брата, ранила охранницу ножницами. Нападавшая была задержана.

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    Рано утром в понедельник, 3 октября, в лагере беженцев Джилазун, к северу от Рамаллы, была предпринята попытка "автомобильного теракта": местные жители на машине попытались сбить бойцов спецподразделения "Эгоз", проводивших операцию по розыску подозреваемых в терроре. Был открыт огонь на поражение. Нападавшие нейтрализованы (двое убиты, один ранен).

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