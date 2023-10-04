Через Израиль за два дня пролетят 50 тысяч птиц из семейства орлиных
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В последние несколько дней неблагоприятные погодные условия, установившиеся в Восточном Средиземноморье, создали "затор" в небе на маршруте миграции перелетных птиц.
По словам орнитологов, в среду погода изменилась, открыв застрявшим в Ливане птицам дорогу на юг через Израиль и Синайский полуостров.
Согласно оценкам специалистов, в среду и четверг над Израилем пролетят около 50 тысяч малых подорликов, то есть до половины мировой популяции этого хищника из семейства орлиных.
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Путь их стай пролегает над Гуш-Даном, южной частью прибрежной равнины (Шфела Дромит), Негевом.
В Компании по защите природы отмечают, что, хотя охота на подорликов повсеместно запрещена, многие птицы прилетают из Ливана с огнестрельными ранениями.
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