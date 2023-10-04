В столице Израиля проходит 68-й международный Иерусалимский марш
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Сегодня, 4 октября, в столице Израиля проходит 68-й международный Иерусалимский марш, традиционно проводимый в дни праздника Суккот.
В этом мероприятии вместе с израильтянами принимают участие тысячи христиан-евангелистов, которые специально для этого приезжают в Израиль из разных стран мира.
Перекрыто движение транспорта по следующим улицам: Бен-Цви (между улицей Агрипас и перекрестком Рупин), Рабин, Бецалель, Бен-Йегуда, Шмуэль а-Нагид, Беэри, а-Мелех Джордж, Агрон, Гилель, Бен-Сира, а-Мелех Давид, Давид Ремез.
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В 2020-2021 мероприятие не устраивали из-за карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. В 2022 году оно было проведено.
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