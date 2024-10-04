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Израиль

Силы ЦАХАЛа за четыре дня операции на юге Ливана уничтожили около 250 террористов "Хизбаллы"

время публикации: 04 октября 2024 г., 16:23 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 16:23
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа за четыре дня операции на юге Ливана уничтожили в ходе воздушных удар и наземный атак около 250 террористов "Хизбаллы".

Среди них – 21 командир (пятеро на уровне командиров бригадны, десять – на уровне командиров роты, шесть – на уровне командиров взвода).

Было атаковано около 2000 военных объектов, в том числе укрепрайоны, террористическую инфраструктуру, военные здания, склады оружия и пусковые ракетные установки. По данным

Израиль
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