Эдраи: "Хизбалла" использует машины скорой помощи для перевозки боевиков
время публикации: 04 октября 2024 г., 21:18 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 21:28
Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи заявил, что в последние дни террористы "Хизбаллы" пытаются использовать машины скорой медицинской помощи для перевозки боевиков и доставки оружия.
ЦАХАЛ призывает бригады парамедиков не сотрудничать с террористами. Эдраи подчеркнул, что любое транспортное средство, в котором находится вооруженный террорист, будет атаковано.