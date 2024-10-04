Эдраи: "Хизбалла" использует машины скорой помощи для перевозки боевиков

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи заявил, что в последние дни террористы "Хизбаллы" пытаются использовать машины скорой медицинской помощи для перевозки боевиков и доставки оружия.

ЦАХАЛ призывает бригады парамедиков не сотрудничать с террористами. Эдраи подчеркнул, что любое транспортное средство, в котором находится вооруженный террорист, будет атаковано.