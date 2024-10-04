ЦАХАЛ наносит удары по целям на востоке и юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Али ан-Нахри в Бекаа, на востоке Ливана.

Ранее сообщалось, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районах Аль-Хиам, Кфар-Кила, Аль-Адайса на юге Ливана.

Ночью ливанское ТВ передавало, что ВВС ЦАХАЛа выпустили две ракеты по цели на трассе Маснаа – Джайдэт Ябус около сирийско-ливанской границы. Движение по трассе было остановлено.

Поступали сообщения о продолжающихся боях в южном Ливане.

Около полуночи ВВС ЦАХАЛа нанесли около 20 ударов по целям в районе Лайлаки на юге Бейрута, недалеко от международного аэропорта имени Рафика Харири. Издание Axios пишет, что целью удара был вероятный преемник Насраллы на посту генсека "Хизбаллы" Хашим Сафи ад-Дин. По сообщениям ливанских СМИ, этот удар был гораздо более масштабным, чем тот, в результате которого был ликвидирован Насралла на прошлой неделе. Израильский чиновник сообщил Axios, что Сафи ад-Дин находился в бункере глубоко под землей, и пока неясно, был ли он убит в результате удара.