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Израиль

В Рахате и Шибли произошли инциденты с применением огнестрельного оружия, есть раненые

время публикации: 04 октября 2024 г., 22:49 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 22:49
В Рахате и Шибли произошли инциденты с применением огнестрельного оружия, есть раненые
Пресс-служба полиции Израиля

Вечером в пятницу, 4 октября, в результате двух инцидентов с применением огнестрельного оружия пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба МАДА, в арабском поселке Шибли (север Израиля, около горы Тавор) тяжело ранен мужчина в возрасте примерно 20 лет, он доставлен парамедиками в больницу "А-Эмек".

В Рахате огнестрельные ранения получили двое мужчин (в возрасте от 35 до 40 лет), состояние одного из них оценивается как тяжелое и нестабильное, второй – в состоянии средней тяжести.

Израиль
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