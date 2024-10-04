В Рахате и Шибли произошли инциденты с применением огнестрельного оружия, есть раненые

Вечером в пятницу, 4 октября, в результате двух инцидентов с применением огнестрельного оружия пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба МАДА, в арабском поселке Шибли (север Израиля, около горы Тавор) тяжело ранен мужчина в возрасте примерно 20 лет, он доставлен парамедиками в больницу "А-Эмек".

В Рахате огнестрельные ранения получили двое мужчин (в возрасте от 35 до 40 лет), состояние одного из них оценивается как тяжелое и нестабильное, второй – в состоянии средней тяжести.