Внимание, розыск: пропал 40-летний Максим Сергеенко из Кирьят-Гата

Полиция просит помощи в розыске 40-летнего Максима Сергеенко из Кирьят-Гата. Последний раз его видели 1 октября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.62, светлые волосы. Описание одежды и обуви: черная рубашка, на ногах были кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6872205.