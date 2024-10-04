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Израиль

Внимание, розыск: пропал 40-летний Максим Сергеенко из Кирьят-Гата

время публикации: 04 октября 2024 г., 07:51 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 07:55
Внимание, розыск: пропал 40-летний Максим Сергеенко из Кирьят-Гата
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 40-летнего Максима Сергеенко из Кирьят-Гата. Последний раз его видели 1 октября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.62, светлые волосы. Описание одежды и обуви: черная рубашка, на ногах были кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6872205.

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