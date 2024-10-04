Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 4 октября, температура повысится и будет выше среднесезонной в горных и внутренних районах. Солнечно.

В Иерусалиме – 17-27 градусов, в Тель-Авиве – 21-28, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 24-34, в Беэр-Шеве – 20-29, в Мицпе-Рамоне – 18-29, на побережье Мертвого моря – 24-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-28, в Ариэле – 18-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-29, на Голанских высотах – 18-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В субботу ожидается небольшое повышение температуры. В воскресенье – без существенных изменений. В понедельник температура немного снизится.