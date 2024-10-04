x
04 октября 2024
|
последняя новость: 13:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 октября 2024
|
04 октября 2024
|
последняя новость: 13:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ объявил о ликвидации руководителя системы связи "Хизбаллы"

время публикации: 04 октября 2024 г., 12:38 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 13:39
ЦАХАЛ объявил о ликвидации руководителя системы связи "Хизбаллы"
AP Photo/Hassan Ammar

ЦАХАЛ объявил о ликвидации 3 октября Мухаммада Рашида Скафи, который руководил системой связи террористической организации "Хизбалла".

В сообщении сказано, что Скафи был уничтожен в результате удара по цели в Бейруте.

Пресс-служба ЦАХАЛ отмечает, что Мухаммад Скафи был руководителем системы связи "Хизбаллы" с 2000 года, был близок к высшим должностным лицам организации.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 октября 2024

364-й день войны в Израиле: попытка ликвидации преемника Насраллы. Хронология событий