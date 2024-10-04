ЦАХАЛ объявил о ликвидации руководителя системы связи "Хизбаллы"
время публикации: 04 октября 2024 г., 12:38 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 13:39
ЦАХАЛ объявил о ликвидации 3 октября Мухаммада Рашида Скафи, который руководил системой связи террористической организации "Хизбалла".
В сообщении сказано, что Скафи был уничтожен в результате удара по цели в Бейруте.
Пресс-служба ЦАХАЛ отмечает, что Мухаммад Скафи был руководителем системы связи "Хизбаллы" с 2000 года, был близок к высшим должностным лицам организации.