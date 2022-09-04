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    В Израиле

    Опрос: треть израильских подростков не слышали о теракте на Олимпиаде в Мюнхене

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    Опрос: треть израильских подростков не слышали о теракте на Олимпиаде в Мюнхене
    AP Photo/Kurt Strumpf, File

    Опрос общественного мнения, проведенный институтом "Геокартография" под руководством Ави Дгани среди израильских подростков еврейского происхождения, свидетельствует: около 30% из них не слышали о теракте на Мюнхенской олимпиаде 1972 года.

    Две трети подростков никогда не слышали фразу "11 погибших" и не смогли связать ее с мюнхенской трагедией. Как сообщает Ynet, в опросе участвовало 405 подростков в возрасте 12-18 лет.

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    В ближайшие дни в Мюнхене пройдут памятные мероприятия, посвященные 50-летию убийства палестинскими террористами 11 членов израильской олимпийской делегации в 1972 году. В Германию вылетел президент Израиля Ицхак Герцог.

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    Накануне визита германский фонд Bertelsmann Stiftung провел обширный опрос, призванный выяснить отношение современных немцев к евреям и Израилю, а израильтян – к Германии. Как пишет The Times of Israel, в нем участвовали тысячи человек. Результаты оказались неутешительными.

    36% опрошенных согласились с тем, что политика Израиля в отношении палестинцев в принципе не отличается от политики нацистов в отношении евреев. 40% выступили против этого заявления. 25% не имеют четкого мнения.

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    24% считают, что евреи слишком влияют на происходящее в мире. 62% сообщили, что не согласны с этим или воздерживаются от ответа. При этом 82% согласились с тем, что евреи – часть германского общества.

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    63% опрошенных израильтян сообщили, что хорошо относятся к Германии, 19% сказали, что относятся плохо. 46% немцев хорошо относятся к Израилю, 34% признали, что относятся плохо.

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