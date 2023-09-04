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    В Израиле

    В Шуафате задержаны члены террористической ячейки

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    В Шуафате задержаны члены террористической ячейки
    Пресс-служба полиции Израиля     В Шуафате задержаны члены террористической ячейки
    Пресс-служба полиции Израиля     В Шуафате задержаны члены террористической ячейки
    Пресс-служба полиции Израиля     ВСЕ ФОТО

    Полиция и ШАБАК разоблачили в лагере беженцев Шуафат террористическую ячейку из четырех молодых людей в возрасте от 19 до 21 года, которые в течение последних нескольких месяцев были замешаны в 12 нападениях.

    Члены ячейки, в частности, совершали попытки терактов с применением огнестрельного оружия и взрывчатки. Они также бросали в силы ЦАХАЛа и МАГАВа бутылки с зажигательной смесью и камни.

    В ближайшее время всем четверым будут предъявлены обвинения.

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