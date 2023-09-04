В Шуафате задержаны члены террористической ячейки
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Полиция и ШАБАК разоблачили в лагере беженцев Шуафат террористическую ячейку из четырех молодых людей в возрасте от 19 до 21 года, которые в течение последних нескольких месяцев были замешаны в 12 нападениях.
Члены ячейки, в частности, совершали попытки терактов с применением огнестрельного оружия и взрывчатки. Они также бросали в силы ЦАХАЛа и МАГАВа бутылки с зажигательной смесью и камни.
В ближайшее время всем четверым будут предъявлены обвинения.
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